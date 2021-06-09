فى أول يوم له بعد استلام منصبه.. رئيس الأسقفية يشكر المهنئين

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أولى مهام عمله اليوم بعقد عدة لقاءات مع موظفى الكاتدرائية وبعض مؤسسات الخدمة الاجتماعية التابعة للكنيسة حيث اطلع على تقارير العمل مؤكدًا على رغبته فى استمرار العمل مع الجميع بنفس الكفاءة والفاعلية.





وجدد المطران الجديد شكره لكل من هنأه بتولى رئاسة الكنيسة، مؤكدًا أن تلك التهانى أثلجت صدره مضيفًا: شعرت بحجم المسئولية الملقاة على عاتقى وبالدور الذى تلعبه الكنيسة فى المجتمع المصرى مما يحمسنى لبذل المزيد من الجهد.

وشكر رئيس الأساقفة، السفير الأمريكى جوناثان كوهين ونيكولاس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، والمطران كيركور كوسا من طائفة الأرمن الكاثوليك، والأنبا دانيال أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالإسماعيلية، نيابة عن الأنبا إبراهيم إسحق، والأنبا إكليمندس نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثانى، والأنبا أرميا مدير المركز الثقافى القبطى، والأب أنطوان توفيق نيابة عن مطران اللاتين المنسنيور كلاوديو لوراتى، والنائب دكتور نشأت مترى عضو مجلس الشيوخ، ووجيه ظريف عضو مجلس النواب، وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ومحمد عثمان الإمام رئيس حى غرب، وعبد الناصر دياب مدير المتابعة، ومصطفى محمد مساعد رئيس الحى، على حضورهم أمس بالإضافة إلى رؤساء الأساقفة الذين تكبدوا عناء السفر وسط هذه الظروف الصعبة بينهم جوسيا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية فى العالم، وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان، ورئيس اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية، وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان، وفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية.

كان المطران سامى فوزى قد أكد فى خطاب تنصيبه أمس إن الكنيسة تقدم خدمة اجتماعية وتعليمية وطبية وثقافية، تخدم المجتمع بكل أطيافه بلا تمييز على أساس جنس أو طائفة أو دين، مؤكدا: سوف تستمر الكنيسة فى دعم الفقراء والمعوزين والمهمشين وذوى الهمم وتهتم بشكل خاص باللاجئين من خلال مؤسسة الرعاية الأسقفية والتى تضع نصب عينيها تنمية المجتمع وبنائه لينهض بسواعد أبنائه وبناته ويحقق الرخاء لأفراد المجتمع.