اتحاد عمال مصر يصدر قرارا بتعديل هيئة مكتبه ويختار شحاته أمينا عاما

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تعديل هيئة مكتبه واختيار حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى لتولى مسؤولية الأمانة العامة للاتحاد العام خلفا للراحل محمد وهب الله.





ووافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم برئاسة جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، على اختيار عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لتولى رئاسة المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة، والنائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لشغل منصب الرئيس التنفيذى للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف، ويكون المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام مساعدًا، فضلًا عن اختيار المهندس عماد حمدى نائب رئيس الاتحاد العام لتولى مسئولية الاتحاد العام لشباب العمال.

من جهته، قال حسن شحاتة الأمين العام، إن القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة سيتم مخاطبة الجهات التنفيذية المعنية بما يعظم من أوجه التعاون خاصة بين التنظيم النقابى والوزارات المعنية.

وأضاف شحاته أن المرحلة القادمة ستشهد آليات حديثة للعمل النقابى والاستغلال الأمثل لموارده الذاتية؛ لتقديم خدمات مباشرة للعاملين والدفع بهم إلى مزيد من الجهد والعطاء لمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.