ماذا قدمت تنسيقية الشباب للحياة السياسية.. ندوة على «كلوب هاوس» الجمعة

جدة - نرمين السيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟ وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 11 يونيو الجارى.





يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبد العاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

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