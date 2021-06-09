سفير روسيا بالقاهرة: سعداء بالتطور الناجح للعلاقات مع مصر

وأضاف فى كلمته التى نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى لروسيا الاتحادية الموافق السبت المقبل: "أننا نتعاون مع مصر من أجل حفظ الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونطور التعاون الاقتصادى الثنائى ونوسع العلاقات الاجتماعية بيننا وذلك فى إطار تقاليد الصداقة الراسخة.
وأوضح أننا نحتفل فى 12 يونيو من كل عام بالعيد الوطنى لروسيا الاتحادية وهذا هو العيد الرئيسى لأكبر دولة فى العالم تقع فى 11 منطقة زمنية فى أوروبا وآسيا وتتنشر من بحر البلطيق فى الغرب إلى مضيق بيرينج فى الشرق، معربا عن اعتقاده بأن روسيا الاتحادية هى دولة حديثة العهد لأنها شُكلت منذ 30 عاما فقط.
وأعرب عن فخره واعتزازه بتاريخ بلاده الذى أحيانا واجه كثيرا من الصعوبات ولكنه يحتوى على عدد كبير من الأسماء والإنجازات المجيدة، وقد أثرت روسيا أكثر من مرة على مجرى الأحداث العالمية وأنقذت العالم حرفيًا مثلما حدث فى أوائل القرن التاسع عشر وفى الأربعينيات من القرن الماضى فضلا عن كونها مشهورة ومعروفة بثقافتها وعلمها العظيمين وكذلك بكرم ضيافة شعبها.
وذكر أن روسيا تساهم اليوم بشكل كبير فى مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد بما فى ذلك على طريق تطوير لقاحات فعالة للغاية وهى مستعدة لتوريدها إلى الدول الأخرى وتنتهج سياسة خارجية مسؤولة وتعرض التعاون بدلاً من المواجهة مع كل دولة، وتطور اقتصادها بثقة على الرغم من محاولات فرض العقوبات غير المفيدة عليها.
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