نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنفوجراف توعوي بشأن ارتفاع ضغط الدم تحت عنوان.." كيف تكتشف أنك مصاب بارتفاع ضغط الدم؟

وأشارت الصحة إلى أن الشخص يصبح مصابًا بارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم أكثر من 140 /90 مليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة.

وعن أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم أوضحت الوزارة أن تلك الأعراض تتمثل في، الصداع، والدوار، ونزيف دم من الانف، وخفقان غير منتظمة بالقلب، وطنين بالأذن.

ودعت وزارة الصحة المواطنين بسرعة التوجه الىى العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، وذلك بالتوجه إلى أقرب عيادة من خلال تطبيق صحة مصر...

نسخة أندرويد:

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون:

https://apple.co/3gURgYJ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعراض تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.