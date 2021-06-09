السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل  لملء وتشغيل سد...

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة، وقد تم التوافق على دعم مسار المفاوضات من اجل تحقيق مصالح جميع الأطراف الثلاثة والحفاظ على الامن المائي لدولتي المصب.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

كما أكد الرئيس خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنامي في أعقاب زيارة الرئيس إلى العاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية من أجل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري مع الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

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