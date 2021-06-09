صرف التعويض التأمينى لولى الأمر بنسبة 95% من قيمة إصلاح التابلت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر صرف 95 % من قيمة إصلاح التابلت كتعويض تأمينى لولى الأمر، إذا حدث بالتابلت عطل نتيجة لأخطاء من الطلاب، موضحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك. وقالت الوزرارة: "بناءا على موافقة نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، وما تم اتخاذه من إجراءات من قطاع الأمانة العامة لصرف التعويض التأمينى لأعطال التابلت (نتيجة لأخطاء من الطلاب ) والتى يتطلب إصلاحها من شركة ساسونج بتكلفة مادية تتراوح بين 1600 و 2500 جنيه لتغيير بوردة جهاز التابلت، يرجى من مديري المديريات التعليمية اتخاذ اللازم نحو توجيه أولياء الأمور بسداد التكلفة المطلوبة لمراكز الخدمة لشركة سامسونج وإصلاح الأجهزة ثم إحضار المستندات اللازمة بديوان عام الوزارة وفقا لما ورد من رئيس قطاع الامانة العامة". وأوضحت الوزارة: "المستندات المطلوبة، أصل التقرير الفني الصادر من مركز الخدمة، إثبات قيد حديث من المدرسة، أصل الفاتورة الصادرة من مركز الخدمة، وصورة إيصال سداد المصروفات الدراسية، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت من المدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر، وصورة إيصالات سداد قيمة التأمين على التابلت، وصورة بطاقة أو صورة من شهادة الميلاد حتى يتسنى صرف التعويض التأمينى لولى الأمر بنسبة 95% من القيمة المسددة لمراكز الخدمة".

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