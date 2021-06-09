سقط في طشت الغسيل.. وفاة رضيع غرقًا في كرادسة

/635261/سقط-في-طشت-الغسيل-وفاة-رضيع-غرقا-في-كرادسة

انشغلت ربة منزل طفلها لمدة ثواني، وحيث بعثت عنه في كل أركان المنزل فلم تجده ، وكانت تنادي عليه بأسمه لكي ينتبه إليها ، ففوجأت بأنه عائم داخل طشت الغسيل، صرخت وكذبت عينيها ، ولم تتماللك نفسها فانهارت باكية وصوت مرتفع من الصراخ ، وانتشلته متمنية ألا يكون ما يفكر فيه عقلها، إلا أن أمر الله نفذ

دوت الخليج ترصد تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغًا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر سنتين، نتيجة سقوطه في وعاء لغسيل الملابس «طشت»، في غفلة عن والديه.

بلاغ

وتقدم بالبلاغ والد الطفل، الذي يعمل ميكانيكي، ويبلغ من العمر 27 عامًا، وقال في البلاغ إن الطفل سقط في وعاء غسيل الملابس "طشت" في غفلة من أمه لمدة ثواني، التي كانت تقضي احتياجات المنزل وقتها.

ملابسات الواقعة

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي في مركز شرطة كرداسة، أتضح أنه وأثناء انشغال أم الطفل، التي تبلغ من العمر 20 سنة، حيث كانت تنشر الملابس، في حين زحف الطفل في غفلة عنها إلى وعاء غسيل الملابس المليء بالماء وسقط بداخله، ما أدى إلى غرقه، ولم تراه أمه إلا وهو جثة هامدة وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

جرت التحريات تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقد انتقل على الفور فريق البحث الجنائي إلى محل الوقعة بقيادة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأثبت فيه أقوال كل من والد الطفل وزوجته، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق