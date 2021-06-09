مرثا محروس: جهود ملموسة للدولة المصرية في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية«فيديو»

/635267/مرثا-محروس-جهود-ملموسة-للدولة-المصرية-في-مكافحة-الاتجار-والهجرة-غير-الشرعيةفيديو

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على أهمية وجود آلية للتنسيق بين دول حوض النيل ودول شرق افريقيا ،خاصة الدول التي تعاني من الهجرة غير الشرعية، مشددة على أهمية التعاون من أجل توفير فرص عمل مناسبة للمهاجرين، لافتة إلى تواجد 6 مليون أجنبي على أرض مصر، كضيوف كما اطلق عليهم الرئيس السيسي.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وقالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، أن السفيرة نائلة جبر طرحت استراتيجية واختصاصات اللجنة وسبل التعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى الجهات التي من حق اللجنة التنسيقية التواصل معها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ،وبحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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وطالبت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب،أن يكون هناك سبل للتعاون بين لجنة حقوق الانسان بالمجلس ، و بين اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ليتحقق تعاون أكبر بين الدور التشريعي والدور المنصوص عليه.

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كما وجهت عدت أسئلة للسفيرة نائلة جبر ،خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بشأن وجود شكاوي واقتراحات أو انتهاكات على مستوي الهجرة الشرعية أو الاتجار بالبشر ،مشيرة إلى وجود خط ساخن ترفع من خلاله الشكاوي للجهات المعنية