/635272/يويفا-وقف-الإجراءات-التأديبية-على-الأندية-الثلاثة-المشاركة-فى-بطولة-السوبر-ليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن وقف الإجراءات التأديبة التي فرضها علي الأندية الثلاثة يوفينتوس الإيطالي وبرشلونة وريال مدريد الإسباني، بسبب بطولة السوبر ليج التي مازال الثلاثي قائم على تنظيم البطولة.

وأكد الاتحاد الأوروبي اليوم، ان وقف الإجرائات التأديبية، على الأندية الثلاثة، حتى إشعار لاحق، دوت الخليج يواصل معكم عرض أخر لأحداث في بطولة السوبر ليج وجاء ذلك بسبب تنظيم بطولة السوبر ليج.

خاطبت وزارة العدل السويسرية، في الأثنين الماضي الموافق السابع من يونيو، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجاء ذلك في بيان رسمي من الوزارة مع الاتحاد، بسبب العقوبة التي يبحث عنها اليويفيا، علي الأندية الثلاثة المشاركة في بطولة السوبر ليج، وهم يوفينتوس وبرشلونة وريال مدريد، بالرغم من إنسحاب التسع أندية الأخري من البطولة، في وقت سابق.

يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد هي الفرق الوحيدة التي ما زالت ملتزمة بمشروع دوري السوبر الأوروبي بعد انسحاب الفرق التسعة الأخرى في غضون 48 ساعة بعد الإعلان عن انطلاق المشروع.

تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي

أطلق ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا تصريحات بالأمس هاجم خلالها آندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، وقال رئيس اليويفا فى تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا"، "بالنسبة لي، هذا الرجل لم يعد موجودًا، أعتقدت أننا صديقين، لكنه كذب أمام وجهى حتى اللحظة الأخيرة من اليوم الأخير، وأكد لى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق".

وأضاف رئيس اليويفا، "فى اليوم السابق، كان قد وقع بالفعل على وثائق لإطلاق دوري السوبر الأوروبي، أضع رئيس يوفنتوس فى الفئة الأولى من الذين يقع عليهم الخطأ في هذه القضية".

غرامة مالية على الأندية الإنجليزية

حسب ماتم نشره عبر شبكة "سكاي سبورتس"الإنجليزية، إن أعضاء رابطة البريميرليج، إتفقوا علي توقيع غرامة مالية قدرها 20 مليون إسترليني، موزعة علي أندية مشروع دوري السوبر الأوروبي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، أرسنال.