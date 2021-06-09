/635273/فرجاني-ساسي-يعلق-على-مصيره-من-الزمالك-ويكشف-الحقائق-وراء-رحيله-صورة

أكد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بمشواره مع القلعة البيضاء وانه بصدد الإعلان عن كافة الحقائق خلال الساعات القادمة .

وقال عبر تويتر: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات”.

فرجاني ساسي يعلق على رحيله من الزمالك

وتابع ساسي : “الخير فيما اختاره الله أيدٍ مطوية و قريبا سوف اوضح كل الحقائق” !!

وكشف المصدر لـ دوت الخليج : " أتفقنا مع اللاعب على إستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية بطولة الدوري الممتاز والتي يحتل الفريق الأول صدارته بفارق نقاط عن الأهلي وصيف البطولة في ظل حرص إدارة القلعة البيضاء على حصد اللقب الغائب منذ 2014".

وتابع: " الإتفاق نص على إستكمال اللاعب بطولة الدوري الممتاز ثم بعدها ينتقل لأحد الأندية القطرية بداية من موسم الإنتقالات القادمة ، ولا توجد نية لدى اللاعب في الإستمرار بتونس عقب التوقف الدولي ".

واختتم: " فرجاني ساسي لم يوقع على عقود إنضمام لأي نادي خلال الفترة الماضية، هو بالفعل عقد بعض الجلسات مع مسئولي النادي القطري لكني أؤكد أنه لم يوقع على عقود الإنضمام لأي نادي ، هو مستمر داخل الزمالك حتى نهاية الدوري الممتاز وبعدها سيرحل عن صفوف القلعة البيضاء طبقا للإتفاق المبرم بيننا وبين اللاعب".

الجدير بالذكر أن اللاعب أربط أسمه خلال الأيام الماضية بالإنتقال لصفوف نادي الريان القطري قبل أن يعرض مسئولي الفارس الأبيض أخر عرض على اللاعب للتجديد مع الفارس الأبيض في ظل رغبة المجلس في الحفاظ على القوام الأساسي.

وينفرد دوت الخليج بتفاصيل الزمالك الاخير مع فرجاني ساسي من أجل الإستمرار داخل جدران ميت عقبة والتي جاءت كالتالي:

- مليون و400 ألف دولار راتب للاعب خلال فترة تعاقده مع النادي الأبيض وهو نفس الراتب التي يتقاضاه في الوقت الحالي.

- 150 ألف دولار منحة تعاقد للاعب

- 370 ألف دولار قيمة إعلانات يتحصل عليهم اللاعب نظير القيام بحملات إعلانية ودعائية لأحد الشركات الخاصة والتي يرأسها أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالي.