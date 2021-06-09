إضافة نوعية .. عبدالناصر زيدان يتولي الإشراف علي قطاع الرياضة بـ دوت الخليج

/635274/إضافة-نوعية--عبدالناصر-زيدان-يتولي-الإشراف-علي-قطاع-الرياضة-بـ-تحيا-مصر

يسعى دوت الخليج إلى حالة من التطور الدائم وبلوغ اكتمال الخدمة الصحفية والإخبارية بما يليق بجمهور القراء والمتابعين الاعزاء، وفي سبيل ذلك نعمل على تلبية الاحتياجات المستمرة لسوق العمل الصحفي والإعلامي في مصر، بتغطية الملفات النوعية المختلفة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والحوادث والمنوعات، وأخيرا إحداث نقلة في تغطياتنا الرياضية.

وفي سياق التطور المستمر والسعي لتلبية رغبات جمهورنا من المتابعين والقراء، فقد تولى الإعلامي الرياضي اللامع عبدالناصر زيدان مسئولية الاشراف علي قطاع الرياضة بموقع دوت الخليج، على ان يكون الزميل على نصير رئيساً للقسم الرياضى، سعيا لتقديم خدمة إخبارية تتمتع بالحيادية في التناول والسرعة في الوصول للجمهور، والدقة الشديدة مع الإثارة المطلوبة لخروج منتج إخباري رياضي مشرف كما اعتدتم من موقع دوت الخليج.

إضافة نوعية

يبحث دوت الخليج برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب إلى تقديم الإضافات النوعية باستمرار في مختلف الأقسام الخاصة بالموقع، وإلى جانب الاهتمام بالملفات السياسية والبرلمانية كأساس وإطار حاكم لشخصية موقع دوت الخليج، يبرز الاهتمام بالأقسام الأخرى التي لها شأن واسع واهتمام حقيقي من جانب جمهور المتابعين، سواء في الاقتصاد وخدمات الاتصالات والبنوك والثقافة والفن والتطورات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويأتي في القلب منهم "القسم الرياضي".

لايختلف أحد على القيمة التي يتمتع بها الإعلامي عبدالناصر زيدان، صاحب الطلة المميزة والحضور القوي والمعلومات الوافرة في الملف الرياضي، فزيدان هو إعلامي مصري رياضي ولد في القاهرة عام 1971م، شغل العديد من المناصب الرفيعة في عالم الصحافة والإعلام، كما عمل مذيعا لبرامج رياضية متميزة في أكثر من محطة مصرية منذ العام 2004 وحتي الآن، أصبح رئيس تحرير قناة دريم سبورت المصرية منذ عام 2007 وحتي نهاية عام 2009م ، ثم أصبح رئيس تحرير البرنامج الرياضي الأشهر علي قناة البغدادية، وهو خبير في الشأن الرياضي المحلي والعربي والعالمي .

خدمة إخبارية

يضع موقع دوت الخليج نصب أعينه الاستفادة من رصيد الخبرات الهائل لدى زيدان، وتوظيف ذلك في قالب من الرصد والمتابعة والمعالجة لكافة الأخبار والاحداث الرياضية الكبرى، مع الوضع في الاعتبار الشخصية المميزة للإعلامي اللامع عبدالناصر زيدان والتي تتماشى مع سياسة الموقع الذي لايعرف الخطوط الحمراء ولا المجاملات لأحد، ولا إعلاء لقيمة سوى الجمهور والقراء والمتابعين.

ومن المنتظر أن نكون أمام قسم رياضي قوي يشرف عليه زيدان المعروف بصراحته ومصداقيته الكبيرة، بما يكفل تغطية ومناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل الوسط الرياضي لنقدم وجبة إخبارية رياضية متميزة دون تحيز لشخصية أو كيان او فريق ولا منظمة معينة.

بصمة مبكرة

منذ أيام استضاف موقع دوت الخليج الإعلامي عبدالناصر زيدان، والذي ترك بصمة مبكرة توحي بما يمكن أن يقدمه لصالح موقع دوت الخليج، وقد أطلق مجموعة من التصريحات القوية، حيث كشف عبدالناصر زيدان عن أسرار يحكيها لأول مرة في ملف تركي أل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق، كاشفا على تعرضه للظلم داخل القلعة الحمراء بسبب طموحاته العالية التي كان يريد أن يحققها في القلعة الحمراء.

وتابع: أعتذرت على الحديث أيام وجود تركي أل الشيخ و"الساعات " ، بسبب جلوسي مع مسئولي النادي الأهلي وتأكدت من وجود نية صالحة لأعضاء مجلس إدارة المارد الأحمر ، وأنا مع تركي أل الشيخ ولا أخاف سوى من الله ولا أخشى أحد ومع الحق دائما، وأرى أنه ظُلم في القلعة الحمراء".

كما أكد عبدالناصر زيدان أن النائب علاء عابد ، عضو مجلس النواب والنائب الأول للبرلمان العربي ، يقود جبهة محتملة في انتخابات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة ، الأمر الذي يعد قوة عظمى للقلعة البيضاء حال إٌقتناعه بخوض سباق انتخابات النادي نظرا لما يمتلكه من قوى سياسية وفكرية تؤهلة لقيادة سفينة ميت عقبة.