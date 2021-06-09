/635275/إصابة-أحمد-سيد-زيزو-في-مران-الزمالك-تفاصيل

تعرض أحمد سيد “زيزو” لاعب نادي الزمالك، للإصابة بكدمة خفيفة في الكاحل بأسفل القدم خلال مران اليوم الأربعاء.

وجاءت الإصابة بعد تدخل اللاعب في كرة مشتركة مع أحد زملائه في الفريق خلال التقسيمة التي أجرها الجهاز الفني مع نهاية المران.

وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة مغادرة اللاعب، وعدم استكمال التقسيمة حتى لا تتفاقم الإصابة.

وأدي محمود شيكابالا ويوسف أوباما ثنائي الفريق تدريبات إضافية بالتسديد على المرمى، وذلك بعد انتهاء مران اليوم الأربعاء. وحرص شيكابالا على المشاركة في المران على الرغم من أنه يؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي من إصابته التي تعرض لها مؤخرا. وأشرف أسامة نبيه المدرب العام للفريق على المران الذي شارك فيه عدد من لاعبي الناشئين.

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ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة دية غداً الخميس، أمام فريق وادي دجلة، استعدادا لإستثناف منافسات بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث يرغب أبناء القلعة البيضاء في حصد أي لقب لإنقاذ موسمه بعد خروج الفريق مبكرا من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يأتي هذا بعد أن خاض الفريق المران الأول عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، حيث ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة على هامش المران تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال، حيث ركز على القفز من على الحواجز بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى عمل بعض سباقات السرعة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية

ويستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الخميس الدويه أمام فريق وادي دجلة والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، علي أحد ملاعب 6اكتوبر، بدلاً من ملعب الترسانة.