/635276/محمود-القط-عن-مرور7-سنوات-لتولي-الرئيس-السيسي-نقلنا-من-الحلم-إلى-الواقع

وأشاد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، بالمشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي منذ توليه، لافتا إلى انتقال الدولة بمنظومة الدعم من العشوائية إلى التخطيط بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه،إضافة إلى مشروعات تطوير قري الريف المصري فضلا عن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة، و100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي،إضافة إلى توجيه الرئيس السيسي بتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن المصريين بدأو مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحلم منذ 7سنوات أن تعود مصر وطن يليق بمكانة وحضارة المصريين في كافة المجالات محليا ودوليا، لافتا إلى التحديات الضخمة التي واجهت الدولة المصرية فى الفترة الماضية.

تمكين الشباب

وثمن النائب محمود القط ،عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، انتقال الشباب من مرحلة الثورة والمطالبة بالتغيير إلى المشاركة في البناء و التنمية بالتأهيل و التدريب و التمكين السياسي،مؤكدا أن كل هذا جعلنا ننتقل من الحلم الى الواقع بما يليق بالجمهورية الجديدة في سبع سنوات فقط.

وأشار النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إلى تأني وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخطيط والقرارات الشجاعة التي يتخذ ها بعد الدراسة العلمية الدقيقة كانت دائما دافع لزيادة الحماس و التحفيز على أن نبني معه الجمهورية الجديدة.

المشروعات القومية

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وتابع النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي ،أنتقلت من دولة تحصل على منح و قروض، الى دولة تقيم شراكات استراتيجية و يقدم الشركات الكبرى لها عروض ليستفيدوا من الاستثمار فيها و مما يربط مصالح دولهم بالمصالح المصرية المباشرة،مشيرا إلى الانتقال من قناة السويس الممر الملاحي و الشريان المهم الى المنطقة الاقتصادية ومحور التنمية التى تستثمر فيه حكومات مثل الصين وروسيا وبولندا و شركات كبرى أسبانية و فرنسية.