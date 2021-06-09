/635277/صعوبات-وتحديات-طريق-الأهلي-لـ-نصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-فيديو

أستعرض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم مشوار النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الوصول لنصف نهائي رابطة إفريقيا للأندية بعد إقصاء صن داونز الجنوب إفريقي بعد التغلب عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين، ويستعرض دوت الخليج طريق الأهلي في رابطة الأبطال الإفريقية.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر مشوار المارد الأحمر قبل مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السابعة من مساء السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.

الكاف يستعرض مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وكشف الإتحاد الإفريقي خلال الفيديو عن أهم المحطات التي واجهت المارد الأحمر حتى بلوغ نصف النهائي لعل أهمها مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المرشح الأول للبطولة طبقا للأرقام والإحصائيات خلال مواجهات دور المجموعات التي تأهل عنها الفريق الجنوب إفريقي في الصدارة بينما واصل الأهلي تقدمه في وصافة المجموعة.

الجدير بالذكر أن إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية أشارت أن أعضاء مجلس إدارة الترجي التونسي ، قرروا التقدم بطلب للإتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد إعلام وزارة الصحة التونسية والحكومة من أجل المطالبة بحضور 15 ألف متفرج مباراة الفريق أمام الأهلي والمقرر إقامتها في تمام السابعة من مساء 19 يونيو الجاري، في اطار مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن خاض الفريق أخر مواجهة رسمية أمام نهضة بركان

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.