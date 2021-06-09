رئيس نقابات عمال مصر: تحديث شامل لمنظومة العمل فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك تطورًا ملحوظًا فى تشريعات العمل والعمال خلال الـ7 سنوات لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن طريق إطلاق العديد من المبادرات لتوفير حياة ورعاية صحية كريمة.





وأضاف المراغى، فى كلمته اليوم، أمام الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولى والتى عقدت عبر الفيديو كونفرانس، أنه تم تحديث تشريعات العمل وإقرار مظلة للتأمينات الاجتماعية وأخرى للتأمين الصحى الشامل، وإقرار زيادة مطردة فى الأجور والمعاشات تواكب الارتفاع المتزايد فى أسعار السلع والخدمات. وأكد حرص مصر على توفير جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والتى شملت جميع منشآت العمل، إضافة إلى صرف إعانات شهرية للعمال المتضررين وتقديم الدعم المناسب لأصحاب المنشآت الخاصة لتتمكن من مواصلة أداءها وتحسين اقتصاديات الدولة. ووجه الشكر، لمنظمة العمل الدولية على تقديم مشورتها الفنية عند صدور قانون النقابات وحرية حق التنظيم ودعم المشروع القومى وظائف لائقة للشباب فى مصر.

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