البحوث الإسلامية يعقد المقابلات الشخصية لاختيار المبعوثين المحليين للدول

جدة - نرمين السيد - عقد مجمع البحوث الإسلامية، فعاليات المقابلات الشخصية للمبعوثين المحليين من خريجى الأزهر الشريف من الوافدين، تمهيدًا لاختيار الكوادر المتميزة منهم وإرسالهم كمبعوثين إلى بلادهم.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، وفقا لبيان صحفى، إن هذه المقابلات تأتى فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتعظيم الاستفادة من خريجى الأزهر الشريف من الوافدين، ليكونوا خير سفراء للأزهر فى مختلف دول العالم. وأضاف عياد أن المقابلات الشخصية تستهدف اختيار المتميزين من خريجى الأزهر الشريف من الوافدين لمعاونة مبعوثى الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال فى مختلف دول العالم، باعتبار أن هؤلاء الوافدين قد نهلوا من علوم الأزهر ويتبنون منهجه الوسطى ولديهم قدرة على أداء هذه الرسالة فى بلادهم. وأوضح الأمين العام، أن المقابلات الشخصية ركزت على السمات الشخصية والعامة للمتقدمين، ومدى توافر المهارات اللازمة لأداء رسالة الأزهر الشريف على أكمل وجه بما يحقق رسالة الأزهر فى هذا الشأن ويلبى احتياجات الجمهور فى بلادهم.

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