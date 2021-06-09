صحة أسوان: 19 ألفا و403 مواطنين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، إن إجمالى من تلقوا الجرعة الأولى للقاح كورونا سينوفارم على مستوى محافظة أسوان بلغ 9.281 مواطنا ومواطنة، بالإضافة إلى 6.661 مواطنا حصلوا على جرعتى اللقاح.





وأضاف أبو المجد فى تصريح له اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة للقاح استرازينيكا، تلقى حتى الآن 10 آلاف و122 مواطنا الجرعة الأولى منه، فيما لم يحصل أى مواطن على الجرعة الثانية حتى الآن، مؤكداً أنه بذلك وصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم، واسترازينيكا 19 ألفا و403 مواطنين.

وأشار مدير عام الطب الوقائى، إلى أنه تم زيادة أعداد مراكز تلقى لقاح كورونا داخل محافظة أسوان إلى 5 مراكز فى إطار خطة وزارة الصحة للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمواقع مستشفى صدر أسوان، ومعهد أورام أسوان ومستشفى دراو المركزى وإدارة نصر النوبة الصحية وإدفو غرب بمبنى حى جنوب.

وأوضح أبو المجد، أنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقى المواطنين اللقاح، طبقا لمعايير مكافحة العدوى ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى.