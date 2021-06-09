فرجانى ساسى: الخير فيما اختاره الله.. وقريبا سوف أوضح كل الحقائق لجمهور الزمالك

علق الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الأنباء التى ظهرت مؤخرًا حول رحيله عن القلعة البيضاء وعدم رغبته فى التجديد بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الشهر الجارى.

وقال ساسى فى تغريدة عبر حسابه الشخصى علي تويتر: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. و قريبا سوف اوضح كل الحقائق !!".

وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، تحدث عن كواليس المفاوضات مع فرجانى ساسى، قائلاً فى بيان أذاعته قناة الزمالك: "تولينا المهمة وفريق الزمالك كان في معسكر مغلق، ولم نستطع عقد جلسة مع ساسى بسبب ضيق الوقت، وحاولت التواصل الهاتفى مع اللاعب قبل السفر إلى تونس لكن كان هاتفه مغلقا ولم نستطع التواصل معه، وهو من أحسن اللاعبين المحترفين في مصر".

تابع: "تم إرسال خطاب من محامى ساسى يوم 15 / 5 وكان مضمونه أنه يجب سداد مستحقاته قبل يوم 30 / 5، وهذا هو الوضع الذى تولينا المسئولية عليه، ونجحنا في منحه مستحقاته قبل هذا الميعاد".

وأردف: "جاهزون للتفاوض مع فرجانى ساسى على العقد الجديد، وعقد اللاعب ممتد حتى آخر موسم 2021، والعقود في مصر لا تكون بها تاريخ لانتهاء المسابقة خاصة في ظروف كورونا الحالية، ومن وجهة نظرنا إن عقد ساسى ينتهى بنهاية الموسم".

واستكمل لبيب: "يوم 28 / 5 أخطرنا فرجانى ساسى رسميا بأننا نريد عقد جلسة للتفاوض على التجديد، وفوجئنا يوم 5 / 6 بالمحامى الخاص باللاعب يخاطبنا بأن عقد فرجانى ساسى انتهى مع النادى".

أضاف: "وحتى أمس طالبت من مهند عون وكيل فرجانى ساسى لعقد جلسة للتفاوض على التجديد، وأكدت إننا سنقوم بحل أي مشكلة تواجه اللاعب وأرسلت الرسالة أكثر من 5 مرات لكن لم نتلقى أي رد.

وأكمل: "إداريو الزمالك تواصلوا مع فرجانى ساسى منذ ثلاث أيام، واللاعب أكد عودته لمصر عقب انتهاء معسكر منتخب تونس، ونرحب بتمديد عقد اللاعب والكرة حاليا في ملعب ساسى".

وأكد: "سنلبى المطالب المعقولة للاعب إذا كان لديه رغبة البقاء مع الزمالك، لكن الفريق قوامه من 30 لاعبا وسنعمل على الحفاظ على هذا القوام".