بالصور ..اقبال غير مسبوق على الشراء في مدينة نور لليوم الثاني على التوالي

شهد اليوم الثاني لطرح وحدات مشروع مدينة "نور" من مجموعة طلعت مصطفى إقبالاً كبيراً من المواطنين . حيث شهدت جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى توافد عدد كبير من العملاء للحجز والشراء في المشروع الجديد ، والذي يقع على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

و شهدت جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى منذ أمس إقبالا كبيرا من العملاء ، حيث تتواجد معارض المبيعات في أماكن عديدة داخل القاهرة وخارجها ، في مقر الشركة الرئيسي في الدقي، وفي مصر الجديدة والرحاب ومدينتي وسيليا بالعاصمة الإدارية وأيضا بالإسكندرية.

ونظرا للإقبال الكبير للحجز والشراء في مشروع مدينة " نور "، قررت مجموعة طلعت مصطفى استقبال العملاء بجميع فروع المبيعات طوال أيام الأسبوع من ١٠.٠٠ صباحا إلى ١٠.٠٠ مساء .

و تقدم شركة طلعت مصطفى تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد ، حيث يمكن شراء الوحدات بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط تبدأ من 3790 جنيه تمتد إلى 15 عاماً، فضلا عن طرح مجموعة من الفيلات ذات الاطلالات المميزة بمساحات تبدأ من 195 متر مربع، بمقدم حجز 132.750 جنيه، وأقساط 12.920 جنيه.