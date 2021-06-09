فيديو جراف.. مشروعات صناعية عملاقة فى 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - أنشأت الدولة المصرية، على مدار 7 سنوات، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم، عدة مشروعات صناعية عملاقة وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب، كما ساعدت على النهوض الاقتصادى.





فى الفيديو جراف التالى، يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك المشروعات. وأنشأت الدولة، مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدانا، بالإضافة إلى مدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا، كما شيدت مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر.

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