صور.. جامعة الأزهر تواصل تطعيم منسوبيها بالجرعة الثانية للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن حملات التطعيم تستقبل الأشخاص بمقر الإدارة الطبية بمدينة نصر، والذين سبق حصولهم على تطعيم الجرعة الأولى.

وأوضح مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، أن الشخص الذى استوفى مدة الـ 21 يومًا، وسبق حصوله على الجرعة الأولى يتوجه إلى الإدارة الطبية ومعه كارت المتابعة وبطاقة الرقم القومى، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة لخدمة لمنسوبى جامعة الأزهر.

وأشار إلى أن جميع جرعات التطعيم بالمجان، مضيفًا أن أطباء الإدارة يواصلون جهودهم فى متابعة لجان الامتحانات على مدار اليوم وحتى السابعة مساء، إضافة إلى وجود الأقسام الخدمية بالإدارة، ومنها: المعامل، والأشعة، وغيرها من باقى الأقسام.