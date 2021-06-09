- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - صرح بذلك الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن حملات التطعيم تستقبل الأشخاص بمقر الإدارة الطبية بمدينة نصر، والذين سبق حصولهم على تطعيم الجرعة الأولى.
وأوضح مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، أن الشخص الذى استوفى مدة الـ 21 يومًا، وسبق حصوله على الجرعة الأولى يتوجه إلى الإدارة الطبية ومعه كارت المتابعة وبطاقة الرقم القومى، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة لخدمة لمنسوبى جامعة الأزهر.
وأشار إلى أن جميع جرعات التطعيم بالمجان، مضيفًا أن أطباء الإدارة يواصلون جهودهم فى متابعة لجان الامتحانات على مدار اليوم وحتى السابعة مساء، إضافة إلى وجود الأقسام الخدمية بالإدارة، ومنها: المعامل، والأشعة، وغيرها من باقى الأقسام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. جامعة الأزهر تواصل تطعيم منسوبيها بالجرعة الثانية للقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.