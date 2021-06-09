فيديو جراف.. مدن ذكية على أرض مصرية

جدة - نرمين السيد - فى الفيديو جراف التالى يرصد "دوت الخليج"، أبرز المدن الجديدة الذكية فى مصر. ويحتل صعيد مصر نصيب الأسد من المدن الذكية، بـ9 مدن باستثمارات تقدر بنحو 11 مليار جنيه، من أبرزها: توشكى الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر - الفشن الجديدة – ملوى الجديدة. وتستهدف الدولة أن تصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال عالميا وإقليميا، كما تسعى لأن تستوعب عند الانتهاء منها نحو 14 مليون نسمة وتوفر 6 ملايين فرصة عمل.

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