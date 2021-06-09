بعد مغازلة عارضة الأزياء الشهيرة كاترينا ماريا..هل سيعود كريستيانو رونالدو للمان يونايتد؟

هل يمكن أن يعود كريستيانو رونالدو للمان يونايتد؟ سؤال بدأ يتردد بقوة بعد أن حثت عارضة الأزياء الشهيرة كاترينا ماريا، التي تعد من أبرز مشجعي نادى مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، للعودة من جديد لإرجاء النادي الإنجليزي، بعد عدة تقارير انتشرت باقتراب رحيل الدون عن النادي الإيطالي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة أي الإسبانية، فإن عارضة الأزياء صاحبة لقب "المشجعة الأكثر جاذبية"، قررت مغازلة النجم البرتغالي على طريقتها الخاصة، بارتداء قميص اللاعب السابق مع المان يونايتد، من أجل التغزل في اللاعب الشهير للعودة لصفوف النادي من جديد.

ماريا المولودة في جزر فارو - التي أطلق عليها ديلي ستار لقب "أكثر المعجبين جاذبية" في يونايتد - توجهت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوسل بطلها للعودة، حيث نشرت صورها وكتبت "سيكون الامر أسطورياً لعودة رونالدو إلى المنزل يوماً ما"، وسرعان ما حصدت على عدد كبير من التعليقات والاعجابات التي وافقتها رأيها بعودة الدون.

عارضة الازياء مشجعه مانشستر يونايتد

وعلى جانب آخر، كثف خورخي ​مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي من تحركاته لحسم وجهة الدون المرتقبة خلال فترة الاتنقالات الصيفية في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن قدرة البيانكونيري على توفير الراتب الخاص باللاعب والذي يقدر بنحو 29 مليون يورو في الموسم الواحد.

ووفقاً لشبكة "ESPN" الأمريكية فإن اسم رونالدو ارتبط بمغادرة يوفنتوس هذا الصيف بعد موسماً خائباً، حيث خسر الفريق لقب الكالتشيو بعد 9 سنوات متتالية.

وأوضح التقرير، أن راتب الدون يمثل عقبة امام استمراره في تورينو، حيث يتقاضى البرتغالي 29 مليون يورو، ولن يكون بمقدور اليوفي دفع هذا المبلغ في ظل الأزمة المالية التي تضرب النادي منذ أحداث فيروس كورونا.