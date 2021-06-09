رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤلات أولياء الأمور حول، هل الإجابة فى البابل شيت والتظليل يكون بالرصاص أم الحبر، وهل لو بالحبر وأراد الطالب تغيير إجابته وشطب على التظليل السابق فماذا سيحتسب عند التصحيح الإلكترونى، ولو بالرصاص ما الضامن لبقاء الرصاص دون محو عند نقل الورق من مكان لمكان فى لجنة النظام والمراقبة؟.
وقال الوزير: سوف نصدر كل هذه التعليمات قبل الامتحان التجريبى وكذلك فيديو شرح مفصل نعده حاليا يا ريت ملاحظة أن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بنوعية السكانرز المملوكة للوزارة + نوع الورق المستخدم + ال software المستخدم فى التصحيح وبالتالى أرجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات ونحن لم نعلن شيئا بعد سوف نعلن هذا فى حينه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم عن القلم المستخدم بحل البابل شيت: نشرح التفاصيل قبل الامتحان التجريبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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