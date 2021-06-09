مستشار رئيس الوزراء: توفير وحدات سكنية فى مدينة بدر للموظفين بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إنه سيتم نقل دواوين الوزارات فقط للعاصمة الإدارية، معقبا: "سيجرى نقل من 50 إلى 60 ألف موظف فى 33 وزارة، ومن سيتم نقلهم هم فقط العاملين بدواوين الوزارات، وهناك جزءً من الوزارة الذين يتعامل مع المواطنين لا يجرى نقلهم للعاصمة الإدارية".

وأضاف مستشار رئيس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور: "جرى تدريب الموظفين الذى سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية وفق برامج تدريبية عالمية، وعملنا تدريب لـ64 ألف موظف، وما هى درجات ومستوياتهم فى التدريب، والانتقال للعاصمة الهدف منه خلق نظام عمل حكومى جديد".

وتابع: "بعض الموظفين جرى استبعادهم من النقل للعاصمة الإدارية لأنه قارب على خروجه على المعاش، وتوفير وحدات سكنية فى مدينة بدر خاصة للموظفين بالعاصمة الإدارية، وهناك بعض الموظفين سينتقل من منازلهم إلى العاصمة يوميا، والعاصمة الإدارية ليست مبانى جديدة ولكن ثقافة الموظفين ستتغير تغيرا كليا، وآليات العمل الحكومة ستتغير تماما فى العاصمة، وكل التعامل إلكترونى مع الموظفين"