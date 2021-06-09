/635290/خالد-محمد يكتب-العملة-النقدية-والقلب-وجهان-لعملة-واحدة

عندما خلق الله الحياة الدنيا وحمل الإنسان الأمانة وقام الإنسان بتعمير الكون وأدى تعامل وتعاون الناس إلى ظهور وجهان لعملة التداول وهما العملة النقدية والقلب، وتستخدم العملة النقدية في التعاملات التجارية والمصرفية وظهرت أول عملة نقدية عام 600 قبل الميلاد في عهد الملك ألياتيس ملك "ليديا"، التي تعد جزءًا من تركيا الآن.

تطور العملات المعدنية

ومن ثم تطورت العملات المعدنية إلى أوراق نقدية عام 1661 ميلاديًا، ولم تصدر أول بطاقة ائتمان سوى عام 1946، ومرت النقود بعدة محطات ومراحل قبل أن تصل إلى عملة "البتكوين" الإلكترونية.

ووأيضًا عندما قام الانسان بالتعاملات التعاونية تالفت القلوب بين بني ادم وحواء.فاصبح القلب عملة تعاونية بين الناس منهم من لانت قلوبهم ومنهم من قست قلوبهم.

وتلين القلوب بطاعة الله تعالي والتقرب منه وتطبيق قوانين الله فى أمور الدنيا، وتقسي القلوب بالابتعاد عن الله تعالي وعدم تطبيق قوانينه في أمور الدنيا.

القلوب هى العملة التداولية الرئيسية

والقلوب هي العملة التداولية الرئيسية في امور الحياة الدنيا،حيث القلوب عندما تتالف تؤدي الي اعمار الدنيا من خلال التعاون في الخير من تعاملات في كافة المجالات وعندما تبغض القلوب بعضها البعض تؤدي الي حدوث الفجوات بين الامم واندلاع الحروب، فالقلب هو اساس الحياة.