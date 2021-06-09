تنوع فى ترتيب أسئلة امتحانات الثانوية العامة منعًا للغش

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واصلت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة 2021 التي ستنطلق يوم 10 يوليو القادم ، وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب والمراقبين من تداعيات الاصابة بفيروس " كورونا".

امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشفت مصادر لـ «دوت الخليج» في كنترولات امتحانات الثانوية العامة 2021 ، أنه سيكون في كل لجنة 4 نماذج، كل نموذج مطابق للنموذج الآخر في الأسئلة، لكنه مختلف عنه في ترتيب الأسئلة.

وأوضحت المصادر، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تكون متطابقة في ترتيب الاسئلة بالنسبة لتابلت و ورقة الاسئلة "البابل شيت" عن طريق رقم كود الموجود في ورقة الأسئلة الذي سوف يقوم الطالب بأدخاله على جهاز " التابلت" الخاص بكل طالب. وبالنسبة للتصحيح ، فسوف يتم تصحيح هيتصحح كل نموذج على امتحاني لوحده لضمان عدم حدوث خطأ عند تصحيح من أجهزة " الماسحات الضوئية بالمركز القومي للامتحانات.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عصر اليوم، الكتاب الدوري لآليات امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، والتى تبدأ فى العاشر من يوليو المقبل.

قال نائب الوزير لتعليم للمعلمين والمشرف العام علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، أن كتاب نص علي بدء الامتحانات يوم ١٠ يوليو طبقا للجداول المعلنة علي أن تخصص أيام مستقلة لطلاب الشعب العلمية و أيام مستقلة لطلاب الشعبة الادبية.

ويتسلم الطلاب النظامين الذين حصلوا علي أجهزة "تابلت" علي اوراق اسئلة ورقية بالاضافة إلي أوراق " البابل شيت"، ويراعي أن يدون الطلاب بياناتهم علي أوراق الاسئلة و البابل شيت.

البابل شيت

ووجهت الوزارة الطلاب النظاميين بضرورة تدوين نفس كود الجلسة الامتحانية علي جهاز التابلت علي ورقة الاسئلة و البابل شيت.

يعتمد الملاحظون علي البيانات المدونه علي ورقة البابل شيت ، مع التنبيه علي الطلاب أن اختيار أكثر من بديل يفقد الطلاب الدرجة، كما أنه يجب علي الطالب اختيار نفس الاجابة في كلا من ورقة البابل شيت و التابلت.

ونبهت إلي ضرورة قيام الطلاب بتحرير محضر في حالة عدم تسلم ورقة أسئلة أو ورقة بابل شيت حتي لو اجابوا الامتحان علي جهاز التابلت.

وأوضح حجازي أنه في حالة تعذر اجابة الطالب علي ورقة الاجابة علي البابل شيت ، فيتم اعتماد الاجابة المدونه علي جهاز التابلت.

المواد التي لا تضاف للمجموع

أضافة المشرف علي امتحانات الثانوية العامة، أنه تقرر اتاحة طباعة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع وتشمل التربية الوطنية و التربية الدينية و الاتفاقات والاحصاء لجميع فئات طلاب الثانوية العامة علي موقع الوزارة يوم ٣ يوليو القادم ، علي ان تقوم المدارس بتجميع اجابات الطلاب الذين أجابوا علي امتحانات بمنازلهم وتسليمها للجان النظام و المراقبة.

وأشار أنه تقرر ، أنه يتولي المركز القومي للامتحانات بوضع أسئلة المواد ، و تصحيحها و التعاون مع الجهات المختصة لطباعتها.