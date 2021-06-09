/635279/رئيس-سياحة-النواب-بندوة-مستقبل-وطن-كورونا-تسببت-في-أعباء-للقطاع-والحكومة-تعاطت-معها-بشكل-جيد-صور

قال النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تشهد طفرة إنمائية كبيرة خلال الفترة الأخيرة على كافة المستويات، ولو اتيحت الفرصة للحديث بشأنها سنحتاج لندوات كثيرة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما أدلت به النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بشأن القطاع السياحي، وذلك بندوة مستقبل وطن المنعقدة الآن، بمقر الحزب.

ندوة حزب مستقبل وطن

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بحضور وزير السياحة خالد العناني، وبمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

نورا على: الطفرة التنموية تتماس بشكل مباشر مع قطاع السياحة

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، نورا على، على أن هذه الطفرة تتماس بشكل مباشر مع قطاع السياحة، حيث الدولة المصرية تعد مقصد سياحي عالمي لما بها من تنوع كبير سياحيا وآثريا، ولكن الوضع تأثير كثيرا بعد كورونا وما تبعها من إشكاليات ذات علاقة بالطيران ووقفه.

وأشارت رئيس سياحة النواب، نورا على، إلى أن هذا القطاع كثيف العمالة وأحد ركائز الدخل القومي لمصر، ولكن بعد كورونا أصبح القطاع يئن من كثرة الأعباء والعديد من المشاكل التى يتم التغلب عليها بالتعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان.

ولفتت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، نورا على، إلي أن الحكومة تعاطت بشكل جيد مع الأزمة وغيرت الخطط والاستراتيجيات لتلافي الآثار السلبية ووضع حلول علي أرض الواقع لمواجهة كل الإشكاليات والتأثيرات السلبية.