/635281/نانسي-نعيم-انخفاض-اعداد-المهاجرين-غير-الشرعيين-يؤكد-اهتمام-الدولة-بهذا-الملف-فيديو

أشادت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، بالتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر، لافتة إلى انخفاض اعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى 350 مهاجر مقارنة بالاعوام الماضية، يؤكد أهتمام الدولة بملف الهجرة غير الشرعية.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأشادت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،من خلال استغلال السيدات و وتزويج الفتيات القاصرات، مشيرة إلى أن الزواج مدفوع الأجر من أوجه الاتجار بالبشر .

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.

إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وتصمن تقرير البرلمان بشأن قانون الطوارئ الطبية بأن مما لا شك فيه أن مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.