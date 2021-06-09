/635280/يورو-2020-مدرب-ألمانيا-عن-الديوك-الفرنسية-أكثر-الفرق-قوة-في-العالم

أكد الألماني يواكيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، أنه توجد الكثير من الأندية القوية، وأصحاب اللاعبون ذات الخبرات القوية في الفريق، سواء علي المستوي الفرنسي والمنتخب البرتغالي، وعن المدير الفني للمنتخب الوطني خلفه، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث البطولة من بداية الحدث حتى ينهاية البطولة.

قال يواكيم لوف: "أنا أركز بشكل كامل على بطولة أوروبا وعلى التأكد من أن الفريق مستعد بشكل جيد قدر الإمكان، أستمتع بها ويمكنني الشعور بالطاقة، وفي انتظار انطلاق البطولة بفارغ الصبر".

وأضاف يواكيم: "أنا متفائل جدًا، وما رأيته وشاهدته من الفريق من حيث الطاقة والرغبة كان رائعًا، واللاعبون طموحون جدًا ويريدون أن يقوموا ببطولة ناجحه، في عام 2018 ، كان المزاج مختلفًا، كان هناك هذا الثقل على الفريق ، والذي لا أشعر به الآن ".

يواكيم لوف: نعرف منتخب فرنسا جيداً

وواصل لوف: " نحن نعرف فرنسا جيدًا ، وهم أحد أكثر الفرق تنوعًا في العالم، نعرف كيف إنهم يلعبون ، ومع ذلك من المستحيل التنبؤ بهم، وهذا يرجع إلى اللاعبين العالميين لديهم، إنهم أقوياء بشكل لا يصدق ويصعب عليك توقع ما سيقومون به".

وزاد لوف: " البرتغال لديها أيضًا هجوم قوي للغاية ، وكانت تتنافس على المستوى الأعلى باستمرار منذ عام 2016. كلاهما خصم مقابلته تتطلب منا الكثير، ولا يمكنك السماح لنفسك بارتكاب أي أخطاء".

أبرز لاعبي المنتخب الألماني في يورو 2020

وأردف لوف: "يلعب توماس مولر وماتس هوملز دورًا مهمًا ، ويجب أن يكونوا قادة، لقد كان لدينا لاعبون من قبل مثل نوير أو كيميتش أو كروس أو جوندوجان أو جروكتسيكا الذين لعبوا دورًا نشطًا الآن ، لدينا خبرة إضافية نطلبها ، وسيكون ذلك مفيدًا لنا ".

واختتم لوف بشأن خليفته هانز فليك: "اتفقنا جميعًا على أن هانسي كان مناسبًا تمامًا للوظيفة، لقد أثبت في بايرن ميونيخ أنه قادر على تدريب لاعبي المستوى الأعلى، أسلوبه في اللعب وثقافته التى أبتكرها والأفكار التي لديه ، كلها تتحدث عنه حقًا ".