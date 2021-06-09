/635283/زعيم-الأغلبية-عندنا-كل-يوم-إنجاز-في-قطاع-السياحة-والدكتور-العناني-نموذج-رائع-صور

رحب النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمشاركته بندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، قائلا:" نرحب بضيف عزيز علينا له من الإنجازات بقطاع السياحة ولو أردنا أن نتحدث فيها نحتاج لأيام كثيرة".

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