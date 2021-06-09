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وزير السياحة والآثار بندوة مستقبل وطن: هنعمل قانون للتاريخ من أجل العمالة في القطاع السياحي «صور»

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/635284/وزير-السياحة-والآثار-بندوة-مستقبل-وطن-هنعمل-قانون-للتاريخ-من-أجل-العمالة-في-القطاع-السياحي صور

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن العاملين فى قطاع السياحة والآثار موجدين في كل بيت مصرى، ولدينا نحو 2 مليون عامل في هذا القطاع الذي يعني الكثير للدولة المصرية، حيث أن السياحة تعني جزء كبير من الدخل القومي والعملة الصعبة، بجانب الآثار التى تمثل أغلي ما نملك، مضيفًا:" العاملين في السياحة والآثار موجدين في كل بيت مصرى وتعدادهم يصل لـ 2 مليون".

دوت الخليج، يتناول فى التقرير التالى ما جاء فى الندوة التى تنعقد الآن بحزب مستقبل وطن، وذلك بحضور زعيم الأغلبية، أشرف رشاد، ووزير السياحة خالد العنانى.

ندوة بحزب مستقبل وطن بحضور وزير الآثار

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب،  والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

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واستعرض وزير السياحة والآثار، خالد العناني، تاريخ وزارة السياحة والآثار مؤكدًا على أن الوزارة أنشئت منذ1964، تضم قطاع السياحة والآثار حتى عام 1966، وتم فصل كل منهم حتى تمت الإعادة مرة أخرى في ديسمبر 2019، وذلك بوازع التكامل ما بين القطاعين وكل منهم يكمل الآخر، مستعرضًا كافة القطاعات بالوزارة وتركيبته وجهودها خلال الفترة الأخيرة خاصة في أعمال الدمج للقطاعات.

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ولفت وزير السياحة والآثار، خالد العنانى، إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية للعمل في ضوء التكامل بين القطاعين، تضمنت البيئة التشريعية، حيث جرى تعديل بقانون الآثار مرتين، لضمان تغليط العقوبة ومحاربة الحفر خلسه، ومواجهة الظواهر السلبية بقطاع السياحة والآثار، بجانب إنشاء هيئة المتحف المصري وهيئة الحضارة، وقانون بوابة العمرة وقانون صندوق السياحة والآثار، من أجل تعظيم الموارد، وأيضا قانون المنشأت الفندقية والسياحية، الذى يساهم فى التسهيل على المستثمرين لانهاء التراخيص، والذى سيتم الانتهاء منه قريبا، وأيضا قانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله.

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وأكد وزير السياحة، خالد العناني، خلال حديثه بندوة مستقبل وطن، المنعقد الآن، على أن البيئة التشريعية ستضم أيضا قانون صندوق دعم العاملين فى القطاع السياحي  فى وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن سيكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة  أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضا قائلا:" سيكون قانون للتاريخ ونطمن الناس من خلاله من أجل تحفيز المواطنين علي الترخيص السياحي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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