/635286/موعد-المباراة-الثانية-لـ-منتخب-مصر-وجنوب-إفريقيا-والقنوات-الناقلة

كشف مضدر داخل المنتخب الأولمبي لكرة القدم عن موعد المواجهة الثانية أمام جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها بعد المباراة الأولى التي من المفترض إنطلاقها في تمام الثامنة من مساء الغد ضمن استعدادت الفراعنة الصغار لأولمبياد طوكيو القادمة.

وعلم دوت الخليج أن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الشباب أستقر على موعد مواجهة مصر وجنوب إفريقيا في ثاني مباريات الفريق الودية خلال المعسكر المنطلق في السويس خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة بين المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب الجنوب إفريقي في المواجهة الثانية في السابعة من مساء الثالث عشر من الشهر الجاري على ملعب السويس، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث المواجهة بين الفريقين.

يذكر أن المنتخب المصري يواجه أيضا المنتخب الجنوب إفريقي في تمام الثامنة من مساء غد على ملعب السويس ضمن استعدادت الفراعنة لمواجهات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في شهر يوليو القادم.

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

يختتم منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا وديا في الثامنة مساء غداً الخميس، والتي تقام علي استاد السويس، ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

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ومن ناحيه اخري يدخل المنتخب الأولمبي الفقاعة الطبية في طوكيو يوم 17 يوليو المقبل استعدادا لخوض مباريات أولمبياد طوكيو ، وحدد شوقى غريب يوم 16 من نفس الشهر موعدا للسفر إلى طوكيو لخوض منافسات البطولة.