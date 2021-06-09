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/635287/العنانى-تعاقدنا-مع-شركة-إنجليزية-لعمل-استراتيجية-إعلامية-للترويج-السياحي-وهنصرف-على تنفيذها-90مليون-دولار-صور
كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تعاقد الوزارة مع شركة كندية إنجليزية لإعداد استراتيجية إعلامية للدعاية السياحية المصرية فى جميع دول العالم، مؤكدًا على أنه سيتم استلام هذه الاستراتيجية في الأول من يوليو المقبل.
دوت الخليج، يتناول فى التقرير التالى ما ذكره وزير السياحة والآثار، خالد العناني بشأن ما يتعلق باستراتيجية عمل الوزارة فى الإطار الإعلامي، وإليكم التفاصيل:-
حديث وزير السياحة والآثار فى ندوة حزب مستقبل وطن المنعقدة الآن
جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.
وزير السياحة: هذه الاستراتيجية لها مؤشر جيد
وأكد وزير السياحة والآثار، خالد العناني، على أن هذه الاستراتيجية لها مؤشر جيد بشأن الدعاية السياحية للدولة المصرية، مؤكدًا على أن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، وافقت على تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حملة ترويجية دولية للسياحة لمدة 3سنوات بتكلفة 30 مليون دولار في العام الواحد بواقع 90 مليون دولار.
وأشار أيضًا وزير السياحة خالد العناني، إلى أن الإيرادات في القطاع السياحي تقول دائما بأن المليون سائح يُدخل للدولة المصرية مليار جنيه بمعني الـ13مليون سائح يدخل لمصر 13مليار جنية، مؤكدا علي أن الدولة المصرية تتعمل بحسم وردع بشأن الأمن والصحة في التعامل مع السائحين، ولا تقبل بأي تهاون في هذين الملفين خاصة في ضوء أزمة كورونا قائلا:" مش هستحمل حد يلمس شعره من سائح في مصر ...الفندق اللي هيقصر هقفله ومش هسمح بشكوي غير بكورونا ..الأمن والصحة خط حاسم للدولة المصرية فى التعامل مع السائحين".
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