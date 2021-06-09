/635288/وزير-السياحة-الجلاليب-في-الأقصر هي-اللي-رجت-العالم-فى-الإكتشافات-الآثرية-صور

تحدث الدكتور خالد العناني،وزير السياحة والآثار بشأن أوضاع القطاع الآثري في مصر منذ توليه المسؤولية في الحكومة بمارس 2016، مشيرا إلي أن دخل القطاع كان قليل للغاية ومن ثم تم وضع خطة للتطوير ورفع الأسعار بما يخدم عملية التطوير حيث وصلنا بدخل نحو 250 مليون جنيه إلا أننا اصطدمنا بكورونا بعد ذلك وأصبحنا الآن بنستلف المرتبات من وزير المالية، والدخل يصل لنحو 45مليون جنيه.

ندوة بحزب مستقبل وطن بحضور وزير الآثار جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، و النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن. ولفت إلي أنه رغم ذلك إلا أن الحكومة اجتهدت في عمل فعاليات آثرية جديدة وافتتاح العديد من الاكتشافات الآثرية علي مدار الفترة الماضية، حيث استعرض بجانب ذلك العديد من فعاليات الافتتاحات الآثرية بمختلف المحافظات المصرية، حيث تضمنت العروض العديد من الصور للعاملين الذين شاركوا فى الافتتاحات والاكتشافات الآثرية المختلفة والتي تضمنت العديد منهم مرتديا الجلباب قائلا:" الجلاليب في الأقصر هي اللي رجت العالم فى الاكتشافات الآثرية وشرف لي أن أكون منهم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة: الجلاليب في الأقصر هي اللي رجت العالم فى الإكتشافات الآثرية «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.