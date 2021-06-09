/635289/بعد-مرور-157-عام-أول-امرأة-تتولى-رئيسة-الاتحاد-الإنجليزي

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن رئيس الاتحاد الجديد، وتعيين ديبي هيويت، في حين تتولى رئيسة للاتحاد بدءا من يناير 2022، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب، منذ إنشاء المنظمة منذ 157 عام، ويستعرض دوت الخليج إنجازات هيويت، وتاريخ الاتحاد الإنجليزي وأزماته في الفترة الحالية.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي، إن تعيين هيويت جاء من اختيار لجنة مستقلة مكونة من سبعة أعضاء وتم التصويت على تنصيبها بالإجماع، وكان يبحث عن رئيس جديد منذ استقالة جريج كلارك في نوفمبر الماضي بعد إدلائه بتصريحات مسيئة عنصريًا أمام لجنة برلمانية، في وقت سابق.

ومن الجدير بالذكر يخضع التعيين، لرئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل، وحين اكتمال الإجراءات الرسمية، ستصبح هيويت الخليفة الدائم لجريج كلارك.

من هي ديبي هيويت ؟

تتمتع هيويت بخلفية واسعة في مجال الأعمال، وهي الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة RAC، وتشغل حاليا منصب رئيسة مجموعة "رستوران" المالكة لمطعم "واجاماما"، وسوف تتخلى عن هذا الدور، للتفرغ لمنصبها الجديد في الاتحاد الإنجليزي كرة القدم.

هيويت ستتولى المنصب في واحدة من أكثر اللحظات المالية خطورة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث أن الخسائر المالية المتوقعة من تأثير فيروس كورونا تصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2024 وقام الاتحاد الإنجليزي بتسريح 124 موظفًا.

تصل هيويت في وقت مضطرب في عالم كرة القدم الإنجليزية، ليس فقط بسبب إنتشار فيروس كورونا، بل بسبب عواقب فشل الدوري الأوروبي الممتاز في حدوث اضطرابات في جميع أنحاء اللعبة وتجري الحكومة مراجعة لوضع كرة القدم في إنجلترا، مما قد يؤدي إلى إدخال جهة تنظيمية مستقلة.

تصريحات هيويت بعد تعينها رئيسة الاتحاد

وقالت هيويت: "لقد كنت شغوفة بكرة القدم منذ سن مبكرة جدًا، وأنا متحمسة لفرصة لعب دوري في تشكيل مستقبل شيء يعني الكثير للكثيرين".

وعقبت هيويت: "كما أظهرت الأحداث في الأشهر الأخيرة، هذه لحظة مهمة في الوقت المناسب لكرة القدم الإنجليزية، مع هدف واضح لجميع أصحاب المصلحة لتأمين سلامة اللعبة على المدى الطويل على جميع المستويات".

واختتمت: "أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لدينا، مارك بولينجهام، وأستمتع بفرصة رئاسة منظمة لديها القدرة على أن تكون قوة إيجابية للغاية".