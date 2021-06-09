/635291/وزير-السياحة-يكشف-سر-طلب-الرئيس-السيسي-بتأجيل-موكب-المومياوات-الملكية-صور

كشف وزير السياحة والآثار خالد العناني، سر طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل موكب المومويات الملكية بعد عرض خطة النقل من جانبه علي الرئيس وذلك من أجل تطوير منطقة بحيرة عين الصيره بجوار متحف الحضارة، حيث رأي الرئيس السيسي أنه لا يجوز أن يتم نقل المومويات فى ظل وضع البحيرة المجاور لمتحف الحضارة في حالتها السابقة للتطوير والتى كانت سيئة وليست علي المستوي المطلوب.

ندوة حزب مستقبل وطن بحضور وزير السياحة جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، و النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن . ولفت وزير السياحة إلي أنه تم التوافق علي أن يتم تطوير منطقة عين الصيرة، بجانب منطقة ميدان التحرير، وجميع مؤسسات الدولة المصرية تعاونت من أجل ظهور هذا المشهد العالمي الذي جمع المصريين أكثر من فترة وصولنا لكأس العالم.

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