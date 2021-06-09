/635292/حسن-عمر-الرئيس-السيسي-أعاد-الوطن-لمسار-الإصلاح-والبناء-لإنجاز-حلم-الجمهورية-الجديدة

أكد النائب حسن عمر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق خلال فترة حكمه «7 سنوات»، العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصةً في التنمية، مضيفاً أنه منذ اللحظة الأولى لتسلمه السلطة عمل على إعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء، وتميزت فترة حكمه بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الإستثمارية الكبرى.

دوت الخليج، يذكر ما جاء على لسان عضو مجلس النواب، حسن عمر، بشأن إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة الـ 7 سنوات الماضية، وإليكم التفاصيل:-

عمرو حسنين: المشروعات المنفذة حتى الآن 14762

وأوضح عضو مجلس النواب، حسن عمر، إن المشروعات التي تحققت في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية بلغت 14762 مشروعاً، جرى الإنتهاء منها بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار، بالإضافة إلى أن قطاع الاستثمار جرى فيه 39 مشروع بتكلفه 4 مليارات و828 مليون جنيه، مايدل على بناء جمهورية جديدة بمعنى الكلمة.

عمرو حسنين: تم تنفيذ 89 مشروع باستثمارات 47 ملياراً و182 مليون جنيه

وأشار عضو مجلس النواب، حسن عمر، إلى أن قطاع التجارة والصناعة تم تنفيذ 89 مشروع باستثمارات 47 ملياراً و182 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطاع الزراعة الذي تم تنفيذ ما يقرب من 224 مشروع بتكلفه 17 مليار جنيه، بجانب تنفيذ 960 مشروع في قطاع الصحة بإجمالي استثمارات 81 مليار و290 مليون جنيه، فضلاً عن قطاع الطرق والكباري والذي تم تنفيذ 377 مشروعاً بإجمالي استشمارات 95.5 مليار جنيه.

وأضاف حسن عمر، أنه في قطاع البترول تم تنفيذ 115 مشروع بتكلفه 15 مليار و261 مليون جنيه، بجانب أن قطاع السياحة تم تنفيذ مايقرب من 101 مشروع بإجمالي 410 مليون جنيه، وقطاع العشوائيات والإسكان تم بناء 627 ألف وحدة بقيمة 107 مليارات جنيه، بينما قطاع التعليم تم تنفيذ 5026 مشروع بإجمالي استشمارات 31 مليار و289 مليون جنيه والتعليم العالي تم تنفيذ 1484 مشروع بأجمالي استثمارات 17 مليار و157 مليون جنيه، وحول الصعيد الخارجي، حيث حقق السيد الرئيس العديد من الإنجازات من إعادة العلاقات مع عدد كبير من الدول، وحل جميع المشكلات والملفات الشائكة عن طريق السياسية الخارجية.