/635293/وزير-السياحة-بذاكر-قبل-كل-لقاء-مع-الرئيس-السيسي-وبردوا-الأسئلة-بتيجي-من-بره-المنهج-صور

قال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، إن كل ما يحدث من إنجازات وتطوير بقطاعي السياحة والآثار بتوجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمويل مباشر من الدولة المصرية دون أن تدفع وزارة السياحة والآثارأي مليم فيها، قائلا:كل إنجازات قطاع السياحة والآثار بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي ووزارة السياحة والآثار لم تدفع مليما في تمويلها.

دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالى ما ذكره وزير السياحة والآثار، خالد العناني، فى ندوة مستقبل وطن المنعقدة الآن، وذلك بحضور قيادات الحزب، وإليكم التفاصيل:-

ندوة مستقبل وطن

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، و النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

وزير السياحة والآثار: الرئيس السيسي يفاجأ بكم المشروعات

ولفت وزير السياحة والآثار، خالد العناني، إلى أنه في اللقاءات المستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجأ بكم المشروعات التى يعرضها الرئيس السيسي عليها ويوجه له العديد من الأسئلة بشأنها، مضيفًا:" بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسي وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج".

وأكد وزير السياحة والآثار، خالد العناني، على أنه رغم كل هذه الجهود لا يعني أن "الوضع تمام"، لأننا لا يزال أمامنا الكثير بشأن متحاف متوقفة منها ما هو في المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرا إلي أن ما حدث أولويات ولكن لا يزال العمل قائم من أجل الأفضل فى قطاعي السياحة والآثار.