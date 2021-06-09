وزير السياحة بندوة مستقبل وطن: إيراد متحف سوهاج لا يساوي نصف فاتورة الكهرباء.. واتبهدلت علشان لون قصر البارون«صور»

/635294/وزير-السياحة-بندوة-مستقبل-وطن-إيراد-متحف-سوهاج-لا-يساوي-نصف-فاتورة-الكهرباء-واتبهدلت-علشان-لون-قصر-البارونصور

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الآمال كبيرة علي السوق العربية خلال الفترة المقبلة بشأن قطاع السياحة، ولدينا رؤي كبيرة بشأن استفادة السوق المصري من ذلك.

وأضاف العنانى، خلال كلمته اليوم، بندوة حزب مستقبل وطن، أن دخل وزارة الآثار حينما توليت الحقبة الوزارية كان 220 مليون جنيه، وبخطة وعدد من الإجراءات وصل الدخل إلى 250 مليون جنيه، وفجأة وبدون سابق إنذار اغلقنا بسبب جائحة كورونا، بعدما وصلنا الايراد قبل الغلق مباشرة 140 مليون جنيه فى نصف شهر، قبل الإغلاق مباشرة، وبعد الإغلاق تحول الدخل لصفر، فى الوقت الذى تبلغ الرواتب 155 مليون جنيه، ومصروفات وصيانة 45 مليون جنيه ، إجمالى النفقات شهريا 200 مليون جنيه والايراد صفر، متابعا:" وزير المالية بيسلفنى المصروفات والايرادات كله بنسبة 100%".

دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالى ما ذكره وزير السياحة والآثار، خالد العناني، فى ندوة مستقبل وطن المنعقدة الآن، وذلك بحضور قيادات الحزب، وإليكم التفاصيل:-

ندوة بحزب مستقبل وطن بحضور وزير الآثار

واستكمل:" مصر ضمن افضل 10 دول اكتشافا للاثار خلال السنوات السابقة، واستلمت آثار من مختلف دول العالم، وقبل نهاية الشهر الحالى هناك اكتشاف جديد سيتم الاعلان عنه قريبا، وفيما يخص المعارض المصرية فى الخارج للاثار المصرية، حقق معرض الآثار المصرية فى فرنسا 100 مليون جنيه فى 180 يوم، كما تم افتتاح العديد من المتاحف الإسلامية".

واستكمل:" تم افتتاح متحف سوهاج الذى يعد من أحد أبرز الافتتاحات، خاصة وأن المشروع بدأ من الثمانينات من القرن الماضى، لافتا إلى أن ايراد متحف سوهاج لا يساوي نصف فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، حيث يدر 25 ألف جنيه فى الشهر، فى حين أن فاتورة الكهرباء الشهرية تصل إلى 50 ألف جنيه، ولكن على الرغم من ذلك ماضيين فى المزيد من افتتاح المتاحف لتأسيس بنية تحتية، والحفاظ على الهوية المصرية، وحق المواطنين فى الاطلاع ومشاهدة هذه المتاحف ".

وتابع:" اتبهدلت علشان لون قصر البارون، وكل الناس قالوا غير لونه، فى الحقيقة انا مغيرتش لونه، بعد الترميم لقينا لونه بالشكل الموجد حاليا".