/635295/خطوة-مميزة-لإيهاب-جلال-في-قطاع-ناشئين-الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للدروايش تصعيد ثنائي فريق الشباب لللفريق الأول قبل مواجهة غزل المحلة في إطار مواجهات السادسة والعشرون من الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج أبرز أوجه الفريق الجدد.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال تصعيد ثنائى الفريق الشباب إبراهيم حسن ومحمد إيهاب لصفوف الدروايش في ظل رغبة جلال في الإعتماد على عناصر الشباب. إيهاب جلال يقسم الإسماعيلي لمجموعتين وقسم إيهاب جلال الفريق لمجموعتين شملت الأولى : محمد مجدى ومحمد فوزى وأرى بابل وعمرو الوحش وأحمد مصطفى وابراهيم حسن ومروان صحراوى وشكرى نجيب عماد حمدى ومدحت فقوسة ومصطفى فارس وزياد طارق ومحمد عادل و محمد هاشم وفخر الدين بن يوسف وباهر وعبدالله جمعة ومحمد الضرف ومحمد ايهاب وأحمد مدبولى. بينما جاءت المجموعة الثانية: محمد صبحى وعبدالرحمن صلاح ومحمد بيومى وناصر ومحمود دونجا ومصطفى الزنارى و أحمد كاستيلو و محمد عمار ونادر رمضان و محمد سليمان ومحمد عبد السميع ومحمد عمار ومروان شوقى زيدان ومحمد بيومى وبنسون شيلونجو ومحمد حسن. تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي. تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة. خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق. خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

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