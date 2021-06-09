/635296/كارتيرون--الزمالك-لن-يخوض-مباريات-الإ-بعد-لعب-الأهلي

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك خلال جلسته مع إدارة القلعة البيضاء على موقف الجهاز الفني للفارس الأبيض من مواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، كاشفا عن موقف الجهاز من رحيل فرجاني ساسي عن صفوف الفريق، ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات المدرب الفرنسي.

وقال كاتريرون في تصريحات للموقع الرسمي :" بسبب إحترامنا لجدول الدوري المصري الممتاز لم نطلب من مجلس الإدارة تغيير أي مواعيد من المباريات ، لكن طلب تأجيل مواجهة مصر المقاصة في بطولة كأس مصر بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات، لكن جدول الوري تم وضعه بشكل خاطئ.

وتابع كارتيرون : " نرغب في تحقيق العدل في مسابقة الدوري الممتاز ، لأن الأهلي سيخوض مواجهات خلال الفترة المقبلة لكننا لن نلعب مؤجلات قبل نهاية المارد الأحمر من مواجهاته في بطولة الدوري".

كارتيرون يعلق على موقف الفريق في الدوري

وعن خوض الفريق على خوض الزمالك لـ 6 مباريات أكثر من الأهلي قائلا: الزمالك لم ينجح في حصد جميع نقاط المباريات التي يتفوق فيها عن المنافس، ولكن الأهلي قد يواجه فرقا ليس لديها دوافع في نهاية الدوري وقد يجعل ذلك مهمة المنافس أسهل”.