/635297/ثروت-سويلم-يكشف-تفاصيل-بيع-مراكز-الشباب-القديمة-لإستبدالها-بأخري-أكبر-في-المساحة

قال النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن وزارة الشباب والرياضة تدرس الطلب الذي تقدم به ببيع مراكز الشباب القديمة ، ذات القيمه التسويقية المرتفعه ،والاستفادة من تلك الأموال في شراء مساحات أكبر وانشاء مراكز شباب حديثة عليها.

تطوير مراكز الشباب

وقال سويلم في بيان صحفي اليوم، إن المقترح الذي تقدم به سيساعد في إنشاء مباني إدارية وملاعب، وصالات جمانيزيوم وغيرها من الانشطة الرياضية دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية، لافتا الي أن معظم مراكز الشباب تقع داخل الكتلة السكنية مما يجعل سعر البيع مرتفع جدا وهو ما سينعكس بالايجاب علي انشاء مراكز شباب جديدة.

وأشار الي أن لجنة الشباب بمجلس النواب تنسق مع وزارة الشباب لاصدار قانون يتيح أستغلال الأراضي المملوكة للوزارات أو هيئات حكومية وغير منتفع بها لمشروعات ذات النفع العام ، وانشاء مراكز شباب عليها وفقا لتوجهات القياده السياسية ورئيس الوزراء.

وكشف سويلم ان لجنة الشباب تسعي خلال الفترة المقبلة لادخال تعديلات علي قانون الرياضة ، فضلا عن حرصها علي اختراق كافة الملفات التي من شأنها دفع الرياضة المصرية للامام ووجود لاعبين اكفاء في مختلف اللعبات ليرفعوا اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية .

من ناحية أخري أشاد " سويلم " بالإنجاز الذي حققته النائبة هادية حسني ، وصعودها لدورة الالعاب الاولمبية بطوكيو ، مؤكدا انها نموذج مشرف لمصر وستستطيع ادخال البهجة علي قلوب المصريين بفوزها بالميدالية الذهبية.