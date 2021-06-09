/635298/خالد-العناني-بندوة-مستقبل-وطن-لن-نفتتح-المتحف-المصري-الكبير-إلا-في-هذه-الحالة-صور

قال وزير السياحة والآثار خالد العناني، أنه لن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير إلا بتوافر الظروف المناسبة فى أن يشارك الرؤوساء والملوك بمختلف دول العالم فى هذا الحدث المنتظر، مؤكدا علي أنه سيتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة به ولن يتم الافتتاح إلا بتوافر الظروف المناسبة.

دوت الخليج، يتناول فى التقرير التالى ما جاء على لسان وزير السياحة، خالد العناني بشأن ما يتعلق بتطوير القطاع، وذلك خلال ندوة مستقبل وطن المنعقدة الآن.

ندوة حزب مستقبل وطن

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

ولفتت وزيرة السياحة والآثار، خالد العنانى، إلى أن قاعات المتحف المصرى الكبير محظور الدخول فيها إلا بعد الافتتاح المنتظر قائلا:" أي حد بيطلب يخش قاعات المتحف المصري الكبير أو يتصور فيها بيتم الإعتذار لها لحين الافتتاح".

وزير السياحة: ما يحدث من إنجازات وتطوير فى القطاع بتوجيه من الرئيس السيسي

وكان وزير السياحة والآثار خالد العناني، قال:” إن كل ما يحدث من إنجازات وتطوير بقطاعي السياحة والآثار بتوجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمويل مباشر من الدولة المصرية دون أن تدفع وزارة السياحة والآثار أي مليم فيها قائلا:" كل إنجازات قطاع السياحة والآثار بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي ووزارة السياحة والآثار لم تدفع مليما في تمويلها".

وزير السياحة: بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسي

ولفت وزير السياحة والآثار، خالد العناني، إلى أنه في اللقاءات المستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجأ بكم المشروعات التى يعرضها الرئيس السيسي عليها ويوجه له العديد من الأسئلة بشأنها قائلا:" بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسي وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج".

وأكد وزير السياحة والآثار، خالد العناني، علي أنه رغم كل هذه الجهود لا يعني أن "الوضع تمام"، لأننا لا يزال أمامنا الكثير بشأن متحاف متوقفة منها ما هو في المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرا إلي أن ما حدث أولويات ولكن لا يزال العمل قائم من أجل الأفضل فى قطاعي السياحة والآثار.