وزير السياحة: الدولة المصرية تتعامل بحسم مع كل ما يتعلق بصحة وأمن السائحين «صور»

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية تتعامل بحسم مع كل ما يتعلق بصحة وأمن السائحين، ولا تقبل بأي تهاون في هذين الملفين خاصة في ضوء أزمة فيروس كورونا.

وقال العناني خلال ندوة بحزب مستقبل وطن اليوم الأربعاء مشاركة قيادات الحزب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ – إن العاملين فى قطاع السياحة والآثار موجودين في كل بيت مصري، ولدينا نحو 2 مليون عامل في هذا القطاع الذي يعني الكثير للدولة، مشيرا إلى أن السياحة جزء كبير من الدخل القومي والعملة الصعبة، بجانب الآثار التى تمثل أغلي ما نملك.

وأضاف أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية للعمل في ضوء التكامل بين قطاعي السياحة والآثار، فبالنسبة للبيئة التشريعية تم تعديل قانون الآثار مرتين حيث تضمن تغليط العقوبة ومحاربة الحفر خلسه ومواجهة الظواهر السلبية بقطاع السياحة والآثار، بجانب إنشاء هيئة المتحف المصري وهيئة الحضارة، وقانون بوابة العمرة وقانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم الموارد، وأيضا قانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص وسيتم الانتهاء منه قريبا، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله.

وأوضح أن البيئة التشريعية ستضم أيضا قانون صندوق دعم العاملين فى القطاع السياحي في وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن يكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة.

ندوة مستقبل وطن بحضور وزير السياحة

وأكد أن أعداد السائحين في مصر وصل لـ 13 مليون سائح في 2019، والآن خلال أول 5 أشهر في بداية العام الجاري 2021 وصلت لنحو 2 مليون سائح بنحو 40% من نسبة 2019 أي نحو 400 ألف شهريا، مشيرا إلى أن هذه النسبة جيدة مقارنة بالأسواق المحيطة.. لافتا إلى أن المليون سائح يُدخل للدولة مليار جنيه بمعنى أن الـ13مليون سائح يدخل لمصر 13مليار جنيه.

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن الآمال كبيرة على السوق العربية خلال الفترة المقبلة، ولدينا رؤى كبيرة بشأن استفادة السوق المصرية من ذلك.. معلنّا تعاقد الوزارة مع شركة كندية إنجليزية لإعداد استراتيجية إعلامية للدعاية السياحية المصرية فى جميع دول العالم، وسيتم استلام هذه الاستراتيجية في الأول من يوليو المقبل.. موضحا أن هذه الاستراتيجية لها مؤشر جيد بشأن الدعاية السياحية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وافقت على تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حملة ترويجية دولية للسياحة لمدة 3 سنوات بتكلفة 30 مليون دولار في العام الواحد بواقع 90 مليون دولار.

وقال وزير السياحة: "إن جميع مؤسسات الدولة المصرية تعاونت من أجل ظهور مشهد موكب المومياوات الملكية الذي جمع المصريين أكثر من فترة وصولنا لكأس العالم".