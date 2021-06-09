/635301/محمد-عبدالقوي-الرئيس-السيسي-عمل-منذ-بداية-عهده-على-حل-كل-الأزمات-التي-كانت-تؤرق-المواطن

وصف النائب محمد محمود عبد القوي، عضو مجلس النواب، الإنجازات التي يقوم بها الرئيس السيسي، طوال السنوات الماضية بأنها تؤسس لجمهورية جديدة، قائمة على مشاريع إقتصادية عملاقة ومواكبة للعصر في مختلف التحديات.

محمد عبدالقوى: مشاكل الطاقة والوقود والبنزين اختفت من مصر

وأضاف عضو مجلس النواب، محمد عبد القوي، أنه طوال السنوات الماضية أختفت من مصر تماماً مشاكل الطاقة والوقود والبنزين والعملة الصعبة والبوتاجاز وقضايا الخبز وغيرها من القضايا والأزمات التي كانت تؤرق المواطن المصري طيلة السنوات الماضية.

محمد عبدالقوى: الأحلام تفجرت داخل البلد

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأحلام تفجرت داخل البلد من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروع المليون ونصف فدان، والمشروع القومي للطرق والبنية التحتية الهائلة، وغيرها من المشاريع العملاقة في مختلف المجالات، ومشروع الإسكان الإجتماعي، لبناء مليون وحدة سكنية وغيرها.

وشدد محمد محمود عبد القوي، على أن هذا كله يضاف إلى عمل سياسي شاق إستطاع به الرئيس السيسي أن يستعيد هيبة مصر ومكانتها الإقليمية، وأن تكون مصر قوة إقليمية كبرى ذات نفوذ، مشيراً إلى أن كل ما تحقق، يؤكد أن مصر تخطو نحو جمهورية جديدة قوامها الاقتصاد القوي ومواكبة العصر وتجاوز كل التحديات.