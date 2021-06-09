العنانى: تعاقدنا على استراتيجية إعلامية للترويج السياحى بـ90 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عن تعاقد الوزارة مع شركة كندية إنجليزية لإعداد استراتيجية إعلامية للدعاية السياحية المصرية فى جميع دول العالم، مؤكدا أنه سيتم استلام هذه الاستراتيجية فى الأول من يوليو المقبل، بتكلفة 90 مليون دولار على 3 سنوات.





جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوى، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندى أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسى الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية لها مؤشر جيد بشأن الدعاية السياحية للدولة المصرية، مؤكدا على أن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وافقت على تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حملة ترويجية دولية للسياحة لمدة 3 سنوات بتكلفة 30 مليون دولار فى العام الواحد بواقع 90 مليون دولار.

كما تحدث الدكتور خالد العنانى، بشأن أوضاع القطاع الأثرى فى مصر منذ توليه المسؤولية فى الحكومة بمارس 2016، مشيرا إلى أن دخل القطاع كان قليل للغاية، ومن ثم تم وضع خطة للتطوير ورفع الأسعار بما يخدم عملية التطوير، حيث وصلنا بدخل نحو 250 مليون جنيه إلا أننا اصطدمنا بكورونا بعد ذلك، "وأصبحنا الآن بنستلف المرتبات من وزير المالية، والدخل يصل لنحو 45 مليون جنيه".

ولفت إلى أنه رغم ذلك إلا أن الحكومة اجتهدت فى عمل فعاليات أثرية جديدة، وافتتاح العديد من الاكتشافات الأثرية على مدار الفترة الماضية، حيث استعرض بجانب ذلك العديد من فعاليات الافتتاحات الأثرية بمختلف المحافظات المصرية، حيث تضمنت العروض العديد من الصور للعاملين الذين شاركوا فى الافتتاحات والاكتشافات الأثرية المختلفة، والتى تضمنت العديد منهم مرتديا الجلباب قائلا: "الجلاليب فى الأقصر هى اللى رجت العالم فى الاكتشافات الآثرية وشرف لى أن أكون منهم".