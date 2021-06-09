العنانى بندوة مستقبل وطن: هنعمل قانون للتاريخ من أجل العمالة بقطاع السياحة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن العاملين فى قطاع السياحة والآثار موجودين فى كل بيت مصرى، مشيرا إلى أن أعداد السائحين فى مصر عام 2019، وصل لـ 13 مليون سائح، والآن خلال أول 5 أشهر فى بداية العام الجارى 2021، وصلت لنحو مليونى سائح بنحو 40% من نسبة 2019 أى نحو 400 ألف شهريا.





جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوى، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندى أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسى الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

وأوضح الوزير: "لدينا نحو مليونى عامل فى هذا القطاع، الذى يعنى الكثير للدولة المصرية حيث السياحة تعنى جزء كبير من الدخل القومى والعملة الصعبة، بجانب الآثار التى تمثل أغلى ما نملك، قائلا: "العاملين فى السياحة والآثار موجودين فى كل بيت مصر".

واستعرض العنانى تاريخ وزارة السياحة والآثار، مؤكدا أن الوزارة أنشأت منذ 1964، تضم قطاع السياحة والآثار حتى عام 1966، كما تم فصل كل منهم حتى تم الإعادة مرة أخرى فى ديسمبر 2019، وذلك بوازع التكامل ما بين القطاعين وكل منهم يكمل الآخر، مستعرضا كافة القطاعات بالوزارة وتركيبته وجهودها خلال الفترة الأخيرة خاصة فى أعمال الدمج للقطاعات.

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية للعمل فى ضوء التكامل بين القطاعين، تضمنت البيئة التشريعية حيث تعديل قانون الآثار مرتين تضمن تغليط العقوبة ومحاربة الحفر خلسه ومواجهة الظواهر السلبية بقطاع السياحة والآثار، بجانب أنشاء هيئة المتحف المصرى وهيئة الحضارة، وقانون بوابة العمرة وقانون صندوق السياحة والآثار، من أجل تعظيم الموارد، وأيضا قانون المنشأت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص وسيتم الانتهاء منه قريبا، وأيضا قانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذى لم يتم تعديله.

وأكد على أن البيئة التشريعية ستضم أيضا قانون صندوق دعم العاملين فى القطاع السياحى فى وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن سيكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضا قائلا: "سيكون قانون للتاريخ ونطمن الناس من خلاله من أجل تحفيز المواطنين على الترخيص السياحى".

وأشار الوزير إلى أن أعداد السائحين فى مصر وصل لـ 13 مليون سائح 2019، والآن خلال أول 5 أشهر فى بداية العام الجارى 2021، وصلت لنحو مليونى سائح بنحو 40% من نسبة 2019، أى نحو 400 ألف شهريا، مشيرا إلى أن هذه النسبة جيدة مقارنة بالأسواق المحيطة.

وأكد وزير الآثار أن الإيرادات فى القطاع السياحى، تقول دائما إن المليون سائح يُدخل للدولة المصرية مليار جنيه بمعنى الـ13مليون سائح يدخل لمصر 13 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية تتعامل بحسم وردع بشأن الأمن والصحة فى التعامل مع السائحين، ولا تقبل بأى تهاون فى هذين الملفين خاصة فى ضوء أزمة كورونا.

وقال: "مش هستحمل حد يلمس شعره من سائح فى مصر.. الفندق اللى هيقصر هقفله ومش هسمح بشكوى غير بكورونا.. الأمن والصحة خط حاسم للدولة المصرية فى التعامل مع السائحين".

ولفت وزير السياحة والآثار، إلى أن الآمال كبيرة على السوق العربية خلال الفترة المقبلة، ولدينا رؤى كبيرة بشأن استفادة السوق المصرى من ذلك.