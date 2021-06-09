محافظ أسوان يؤكد على أهمية دور الأوقاف فى نشر تعاليم الإسلام السمحة

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة فى نشر تعاليم الدين الإسلامى السمحة ومبادئ الوسطية وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل، بجانب الدور الحيوى فى المشاركة الإيجابية فى القضايا المجتمعية ومواجهة التحديات القائمة ومنها مجابهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور والتحديث فى أداء رسالتها المنشودة على الوجه الأكمل.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ أسوان، للدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف الجديد بالمحافظة، الذى تولى مهام عمله خلفا للدكتور محمد عزت، والذى أشاد المحافظ بأدائه خلال فترة توليه مسؤولية المديرية مما ساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات من أبرزها إفتتاح أعمال إنشاء وتجديد 43 مسجداً بمختلف مدن وقرى المحافظة. وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد أثناء الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة أو فى المناسبات المختلفة للحد من إنتشار فيروس كورونا، مع الاستمرار فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية لوقاية المصلين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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